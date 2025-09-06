Ástrid Janer y Ángela Chica, una amistad que traspasa pantallas: “Estoy muy orgullosa a nivel personal”

Ástrid Janer y Ángela Chica interpretan a Amanda y a Sara respectivamente, dos jóvenes que han crecido juntas y que, mano a mano, han ido afrontando cada bache que se les presentaba en el camino.

Pero la amistad que comparten los dos personajes… ¡también traspasa pantallas! Y es que, desde el primer momento, las dos jóvenes encajaron a la perfección, haciendo mucho más sencillo el compartir horas y horas de rodaje.

“Confiaba mucho en ti, te he contado muchas cosas”, ha comentado Ástrid sobre su compañera, destacando su carácter alegre y risueño. Ángela, por su parte, ha afirmado que está “muy orgullosa de ella”, tanto a nivel laboral como personal.

Si tuviesen que destacar el aprendizaje más importante que se llevan la una de la otra, Ángela sin duda se decantaría por la confianza, la determinación y la capacidad de trabajo. Ástrid, por su parte, resalta la versatilidad y la disponibilidad de su compañera, siempre con una gran actitud, que han hecho que el tiempo se les pasase… ¡volando!

Pero sin duda su mejor anécdota siempre será… ¡el estico de la luz!: “Lo incluimos como si fuera un ser vivo”, ha comentado Ángela entre risas. ¿Quieres conocer la anécdota? ¡Corre a darle al play!

