¿Pulpo o tortilla de Betanzos? Los protagonistas de Las hijas de la criada confiesan sus debilidades gastronómicas

Verónica Sánchez, Carlota Baró, Alain Hernández, Judith Fernández y Martina Cariddi han visitado esta semana el FesTVal de Vitoria para presentar Las hijas de la criada, la serie basada en la novela homónima y Premio Planeta de Sonsoles Ónega que llegará en noviembre a atresplayer y posteriormente a Antena 3.

En el FesTVal, los actores y parte del equipo han podido ver las primeras imágenes en exclusiva de la la serie y nos han confesado lo ilusionados y nerviosos que están porque los fans de la novela puedan ver la adaptación que han hecho con todo el cariño del mundo.

Hemos aprovechado la visita de Vitoria de los protagonistas de esta historia para someterlos a un divertido juego gastronómico en el que debían escoger entre los platos gallegos y vascos más conocidos. ¡Ya os adelantamos que un bando ha ganado por goleada! ¡Dale play al vídeo de arriba y ponte tú también a prueba!

Así comienza Las hijas de la criada

En el año 1900 en Galicia, llegan al mundo dos niñas, Clara y Catalina. La primera es hija de una de las criadas del Pazo Espíritu Santo, Renata, mientras que la segunda es hija de la dueña del lugar, doña Inés, una mujer respetada y de clase alta.

El destino de estas dos niñas estará marcado por un plan de venganza que sacudirá la vida de todos los habitantes del Pazo y a través de esta historia veremos cómo van evolucionando con el paso de los años unos personajes muy distintos entre sí.

El amor, el rencor, la mentira, el feminismo y la lucha de clases jugarán un papel muy importante en una historia que promete enganchar al espectador desde el minuto uno. ¡No te pierdas Las hijas de la criada, en noviembre en atresplayer!