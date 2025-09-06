Antena 3 LogoAntena3
"Voy a acabar con esto": Octavio Oramas y un nuevo plan de venganza en los próximos capítulos de La Encrucijada

Ahora que su plan ha fracasado y su hija se ha cambiado de bando, el hombre no tendrá piedad.

Aunque parecía imposible, César y Amanda se han puesto un paso por delante de Octavio: la boda falsa entre el mexicano y la hija del patriarca le ha sacado de sus casillas. Pero esto solamente empeorará las cosas.

Octavio no se dará por vencido hasta que César desaparezca de Oramas, ya sea vivo o muerto, y su mente no descansa imaginando los planes más macabros.

Laura, por su parte, tiene el corazón roto y tomará una decisión que cambiará su vida y la de los que le rodean... ¿qué será?

¡No te pierdas los nuevos capítulos de La Encrucijada! Los jueves, a las 22:00, en Antena 3. Pero puedes saltarte la espera, ¡adelántate a la emisión en atresplayer!

Laura y Mariví dan con el hombre que compró los cuadros a Octavio… ¿conseguirán contactar con él?

Series

"Voy a acabar con esto": Octavio Oramas y un nuevo plan de venganza en los próximos capítulos de La Encrucijada

¿Pulpo o tortilla de Betanzos? Los protagonistas de Las hijas de la criada confiesan sus debilidades gastronómicas

"Halis Korhan no olvidará lo que le has hecho": este domingo, un nuevo capítulo de Una nueva vida

Gema y Teo, una historia que emociona dentro y fuera de Sueños de libertad: "Antes de cada secuencia nos miramos"
Entrevista con Agnès Llobet

Ángela Chica y Ástrid Janer
Contenido exclusivo

Ástrid Janer y Ángela Chica, una amistad que traspasa pantallas: “Estoy muy orgullosa a nivel personal”

"No te cases": Timur intenta evitar la boda de Bahar y Evren en los próximos capítulos de Renacer
Lunes y martes

El padre de Umay y Uras hará todo lo posible por evitar que su exmujer vuelva a casarse y sufrirá un infarto que pondrá en riesgo su vida. El lunes y el martes, a partir de las 22:50h en Antena 3.

Capítulo 387 de Sueños de libertad; 5 de septiembre: Tasio se enfrenta a su padre alejándose todavía más de él
Resumen

Lo que parecía que iba a ser un acercamiento entre padre e hijo ha acabado de la peor de las maneras.

Joaquín le planta cara a Don Pedro tras desenmascararlo y descubrir todas sus mentiras: "Es usted un miserable"

Tasio

Marta de la Reina

