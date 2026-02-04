Capítulo 491
Gabriel pone fin a su aventura con María: “No quiero saber nada de ti”
El abogado le recuerda a María que lo suyo fue fruto tan solo de pura conveniencia.
Gabriel ha vuelto a renegar de su relación con María, y parece que esta vez es la definitiva. Él tan solo quiere estar pendiente de la salud de su hijo Juanito, y es que el pequeño parece que está bastante grave con sus subidas de fiebre. Y ahora no tiene tiempo para María.
La mujer de Andrés ha intentado mostrarse cercana, pero él la ha rechazado bruscamente. Así cuando María le ha preguntado por su relación, él le ha contestado enfadado: “¡No hay nada nuestro!”
Ha renegado completamente de ella… ¿para siempre?
Y no solo eso, el de la Reina le ha recordado que ella tan solo le apoyó porque él tenía una carta para chantajearla. Y ha reducido su relación a un trato de favores de mera conveniencia.
María ha acabado prácticamente llorando ante las crueles palabras de Gabriel quien le ha dejado claro, “no quiero saber nada de ti”.
