Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Luz avisa a la familia, la situación de Juanito es crítica
La doctora informa que tendrán que llevar a cabo un tratamiento muy arriesgado, o si no, el bebé puede morir.
En el próximo capítulo de Sueños de libertad,
Luz informará a Gabriel y Begoña de que tendrán que suministrar a Juanitoun tratamiento muy arriesgado. Pero es la única forma que tiene el pequeño de salvarse.
Además, María se despedirá definitivamente de los De la Reina tras darle a Andrés la nulidad matrimonial. “Tanta paz lleves como dejas”, le ha espetado Don Damián con mucha clase.
Claudia y Carmen seguirán pidiéndole explicaciones a Valentina por no haber ido a la quedada. Y la amiga de Cloe tratará de explicarle a su madre que no puede volver. Es una situación muy complicada y es que Rodrigo sigue detrás de ella.
Por su parte, Tasio propondrá a Marisol como nueva secretaria para el negocio de Don Damián.
Por último, el bautizo del pequeño Juanito se llevará a cabo y todos estarán allí presentes. ¿Sobrevivirá el hijo de Begoña y Gabriel?
