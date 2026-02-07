Antena3
Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Luz avisa a la familia, la situación de Juanito es crítica

La doctora informa que tendrán que llevar a cabo un tratamiento muy arriesgado, o si no, el bebé puede morir.

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Luz avisa a la familia, la situación de Juanito es crítica
  Miguel y Luz trabajan incansables para no usar medidas drásticas con Juanito… ¿lograrán salvarle?

En el próximo capítulo de Sueños de libertad,

Luz informará a Gabriel y Begoña de que tendrán que suministrar a Juanitoun tratamiento muy arriesgado. Pero es la única forma que tiene el pequeño de salvarse.

Además, María se despedirá definitivamente de los De la Reina tras darle a Andrés la nulidad matrimonial. “Tanta paz lleves como dejas”, le ha espetado Don Damián con mucha clase.

Claudia y Carmen seguirán pidiéndole explicaciones a Valentina por no haber ido a la quedada. Y la amiga de Cloe tratará de explicarle a su madre que no puede volver. Es una situación muy complicada y es que Rodrigo sigue detrás de ella.

Por su parte, Tasio propondrá a Marisol como nueva secretaria para el negocio de Don Damián.

Por último, el bautizo del pequeño Juanito se llevará a cabo y todos estarán allí presentes. ¿Sobrevivirá el hijo de Begoña y Gabriel?

Adelántate al próximo capitulazo en atresplayer.

