Antonio Romero nos habla de la enfermedad de Gaspar en Sueños de libertad: "Se va despidiendo de la gente sin decirlo"

El actor que interpreta al tabernero de la colonia en Sueños de libertad, nos habla sobre su personaje.

Gaspar es el tabernero de la colonia y también el consejero de todos. Es un hombre sencillo y cercano que siempre se interesa por lo demás… ¡y que se acaba enterando de todo!

Pero últimamente hemos estado muy preocupados por él. Y es que él mismo cree que podría sufrir demencia como su abuelo. Por eso, tanto Manuela como Luz le han insistido para que se haga unas pruebas médicas y salir de dudas.

"Se está despidiendo sin decirlo"

Hemos hablado con Antonio Romero, el actor que se encarga de darle vida, sobre cómo es Gaspar, cómo está viviendo él la posible enfermedad o cómo se siente al verse cómo el consejero oficial o el paño de lágrimas de la gente de la colonia.

Antonio Romero nos ha contado cómo su personaje en Sueños de libertad empieza a sospechar que tiene demencia. Él lo ha vivido como una trama un tanto de humor negro, porque dentro del drama también se ha divertido interpretando a un Gaspar que parecía que iba a perder la cabeza de tanta angustia y preocupación.

Manuela y Luz organizan una encerrona a Gaspar para que se someta a las pruebas médicas
Tanto es así que nos ha contado cómo Gaspar prepara una cena de despedida para todos sus amigos para así aprovechar lo que él cree que son los últimos momentos de lucidez que le quedan. “Él se está despidiendo sin decirlo” nos explica Romero.

"Gaspar siempre está buscando el amor"

El intérprete nos ha confesado que Gaspar no tiene suerte con el amor y eso es algo que lleva muy mal y más desde su ruptura con Manuela, de la que todavía no se ha recuperado. ¡Ojalá pronto vuelva a enamorarse!

Gaspar toma una decisión tras leer la carta de Manuela: “Yo no puedo ser tu amigo”

"La gente de la colonia es su familia"

Además de ser el mejor cantinero, Gaspar es un gran consejero de toda la gente que trabaja en la colonia. La gente va a su taberna tomarse un vino mientars se desahoga o le cuenta sus penas, pero es algo que Gaspar lleva muy bien porque, tal cómo nos ha confesado Antonio Romero, para él la gente de la colonia es su familia. "Les cuida mucho".

Lo que está claro es Gaspar nos ha robado el corazón. Afortunadamente lo de su enfermedad ha quedado en un susto y no padece demencia, aunque tendrá que cuidarse para que no se le olviden las cosas y puede seguir recordando todo lo que le pide la gente en la taberna.

¡No te pierdas el vídeo completo y sigue disfrutando de la serie diaria más vista de la televisión, de lunes a viernes a las 15:45h en Antena 3!

Series

