A las 23.00 horas
“Te aseguro que estaba vivo cuando lo dejé”: Amanda se acerca a la verdad en el próximo capítulo de Perdiendo el juicio
Mientras Amanda sigue tirando de los hilos para descubrir quién mató al prometido de su hermana, César podría estar destruyendo pruebas cruciales.
Publicidad
Las cosas siguen sin cuadrar para Amanda, y ha descubierto que había una persona de más en la boda de su hermana y su prometido, que fue asesinado antes de la ceremonia.
La abogada descubre de quién se trata, y cuando va a hablar con ella, un nuevo nombre aparece como posible sospechoso: “Habló con alguien por teléfono, repitió un nombre varias veces”, le dice esta mujer, asegurándole que estaba vivo cuando lo dejó.
Y ese nombre es Iker. Ahora, Amanda ya tiene otro hilo del que tirar para limpiar el nombre de su hermana. Mientras tanto, César empieza a quemar unas fotografías que podrían dejarle en muy mal lugar. ¿Está destruyendo pruebas?
El próximo jueves a las 23.00 horas, disfruta de un nuevo capítulo de Perdiendo el juicio en Antena 3.
Publicidad