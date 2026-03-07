Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

A las 23.00 horas

“Te aseguro que estaba vivo cuando lo dejé”: Amanda se acerca a la verdad en el próximo capítulo de Perdiendo el juicio

Mientras Amanda sigue tirando de los hilos para descubrir quién mató al prometido de su hermana, César podría estar destruyendo pruebas cruciales.

Amanda

Publicidad

Julián López
Publicado:

Las cosas siguen sin cuadrar para Amanda, y ha descubierto que había una persona de más en la boda de su hermana y su prometido, que fue asesinado antes de la ceremonia.

La pista que lleva a Amanda hasta un nuevo sospechoso: “Había un invitado de más”

La abogada descubre de quién se trata, y cuando va a hablar con ella, un nuevo nombre aparece como posible sospechoso: “Habló con alguien por teléfono, repitió un nombre varias veces”, le dice esta mujer, asegurándole que estaba vivo cuando lo dejó.

Y ese nombre es Iker. Ahora, Amanda ya tiene otro hilo del que tirar para limpiar el nombre de su hermana. Mientras tanto, César empieza a quemar unas fotografías que podrían dejarle en muy mal lugar. ¿Está destruyendo pruebas?

El próximo jueves a las 23.00 horas, disfruta de un nuevo capítulo de Perdiendo el juicio en Antena 3.

Antena 3» Series» Perdiendo el juicio

Publicidad

Series

Amanda

“Te aseguro que estaba vivo cuando lo dejé”: Amanda se acerca a la verdad en el próximo capítulo de Perdiendo el juicio

Carlos Troya nos desvela cómo es Salva, su personaje de Sueños de libertad: "Oculta un gran dolor y un gran pesar por las injusticias"

Carlos Troya desvela cómo es Salva, su personaje en Sueños de libertad: "Oculta un gran dolor y un gran pesar por las injusticias"

La boda más esperada llega la próxima semana a Sueños de libertad: ¡Digna y Damián por fin se casan!

La boda más esperada llega la próxima semana a Sueños de libertad: ¡Digna y Damián por fin se casan!

Capítulo 513 de Sueños de libertad; 6 de marzo: Tasio le pide perdón a Paula, pero ella decide mantener las distancias con él
Resumen

Capítulo 513 de Sueños de libertad; 6 de marzo: Tasio le pide perdón a Paula, pero ella decide mantener las distancias con él

La cara más violenta de Gabriel sale a la luz tras el nuevo chantaje de Beatriz
Capítulo 513

La cara más violenta de Gabriel sale a la luz tras el nuevo chantaje de Beatriz

Digna quiere retrasar su boda con Damián: sus hijos no podrán asistir por el momento y no quiere casarse sin ellos
Capítulo 513

Digna quiere retrasar su boda con Damián: sus hijos no podrán asistir por el momento y no quiere casarse sin ellos

La entrañable pareja ansía su enlace matrimonial, pero la distancia con respecto a los hijos de ella les ha supuesto un contratiempo.

Luz advierte sobre a Begoña sobre Gabri
Capítulo 513

Luz advierte sobre a Begoña sobre Gabriel: “Solo quiere ganarse tu confianza para poder destruirte”

La doctora intenta que su amiga no vuelva a caer en la trampa de Gabriel. Sabe que volverá a hacerle daño.

Mabel le aconseja a Claudia que le confiese a Salva lo que siente por él: “Tienes que dar el primer paso tú”

Mabel le aconseja a Claudia que le confiese a Salva lo que siente por él: “Tienes que dar el primer paso tú”

Rodolfo Sancho

Así nos cuentan Megan Montaner y Rodolfo Sancho su historia de amor en Entre tierras: “Aunque no quieran, congenian”

La pista que lleva a Amanda hasta un nuevo sospechoso: “Había un invitado de más”

La pista que lleva a Amanda hasta un nuevo sospechoso: “Había un invitado de más”

Publicidad