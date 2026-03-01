Así define Helena Ezquerro a Soledad, su personaje en Entre tierras 2: "es la parte más inocente de toda la historia"

La nueva temporada de Entre tierras llega el 15 de marzo con nuevos personajes. Soledad, la hija de Toscano y Estrella, interpretada por Helena Ezquerro, será clave en estos nuevos capítulos. Se trata de un personaje sensible y lleno de luz, pero con una situación personal muy complicada: “Es un personaje muy bonito que ha asumido desde muy joven un rol en la familia que a lo mejor por su edad no le corresponde”, explica la actriz.

Helena Ezquerro describe a su personaje como “muy buena hija, obediente, responsable, delicada y romántica”. Soledad es “la parte más inocente de toda esta historia”, aunque esa inocencia no implica debilidad. A lo largo de la temporada, también la veremos tomar decisiones propias y empezar a dirigir su propio destino.

Hrlrna Ezquerro: "Soledad es bastante parecida a mí en algunas cosas"

La enfermedad de su madre marcará profundamente su camino: “La enfermedad de su madre marca su vida desde el momento uno, es algo que como persona te obliga a tomar ciertas decisiones y a priorizar otras”, confiesa. Esa situación la obliga a crecer antes de tiempo y a colocar a la familia en el centro de todo.

A pesar de las dificultades, Soledad no pierde la luz. “Es una chica vital que ama la vida y que decide tener esperanza”, afirma Helena, que reconoce además una conexión muy personal con el personaje: “Me he preparado desde la honestidad, de mucho entendimiento, de mucha empatía. Soledad es bastante parecida a mí en algunas cosas”.

En el terreno sentimental, su relación con Bosco será una de las tramas destacadas. Se conocen desde pequeños, pero el vínculo evolucionará hasta convertirse en algo más profundo, aunque las cosas se irán complicando.