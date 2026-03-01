Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Entrevista

Así define Helena Ezquerro a Soledad, su personaje en Entre tierras 2: "es la parte más inocente de toda la historia"

La actriz se incorpora a la segunda temporada, que se estrena el 15 de marzo en atresplayer, para dar vida a la hija de Toscano y Estrella, un personaje marcado por la responsabilidad y la esperanza.

Helana Esquerro

Publicidad

Celia Gil | Ximena Rodero
Publicado:

La nueva temporada de Entre tierras llega el 15 de marzo con nuevos personajes. Soledad, la hija de Toscano y Estrella, interpretada por Helena Ezquerro, será clave en estos nuevos capítulos. Se trata de un personaje sensible y lleno de luz, pero con una situación personal muy complicada: “Es un personaje muy bonito que ha asumido desde muy joven un rol en la familia que a lo mejor por su edad no le corresponde”, explica la actriz.

Helena Ezquerro describe a su personaje como “muy buena hija, obediente, responsable, delicada y romántica”. Soledad es “la parte más inocente de toda esta historia”, aunque esa inocencia no implica debilidad. A lo largo de la temporada, también la veremos tomar decisiones propias y empezar a dirigir su propio destino.

Hrlrna Ezquerro: "Soledad es bastante parecida a mí en algunas cosas"

La enfermedad de su madre marcará profundamente su camino: “La enfermedad de su madre marca su vida desde el momento uno, es algo que como persona te obliga a tomar ciertas decisiones y a priorizar otras”, confiesa. Esa situación la obliga a crecer antes de tiempo y a colocar a la familia en el centro de todo.

A pesar de las dificultades, Soledad no pierde la luz. “Es una chica vital que ama la vida y que decide tener esperanza”, afirma Helena, que reconoce además una conexión muy personal con el personaje: “Me he preparado desde la honestidad, de mucho entendimiento, de mucha empatía. Soledad es bastante parecida a mí en algunas cosas”.

En el terreno sentimental, su relación con Bosco será una de las tramas destacadas. Se conocen desde pequeños, pero el vínculo evolucionará hasta convertirse en algo más profundo, aunque las cosas se irán complicando.

Antena 3» Series» Entre tierras

Publicidad

Series

Miquel Fernández

Miquel Fernández: el actor camaleónico que ganó Tu cara me suena se luce en Perdiendo el juicio

Helana Esquerro

Así define Helena Ezquerro a Soledad, su personaje en Entre tierras 2: "es la parte más inocente de toda la historia"

Cihan Deniz

Kuzey Gezer ya ha ganado dos premios como Cihan Deniz… ¡con solo 7 años!: “Es un reflejo de su corazón puro”

Tasio, Marta, Andrés, Damián y Luz en el capítulo 510 de Sueños de libertad
Seamana de 2 al 6 de marzo

Avance semanal de Sueños de libertad: Una pedida de mano, a punto de revolucionar la vida de los protagonistas

Bahar y Evren
Repasamos su historia

Cómo Evren cambió el destino de Bahar: la relación que nació donde nadie la esperaba

Perdiendo el juicio
A las 23.00 horas

Amanda apunta a un nuevo sospechoso en el próximo capítulo de Perdiendo el juicio

La abogada sigue cualquier pista que pueda demostrar la inocencia de su hermana.

Ferit
Avance

¿Salvará Seyran a los Korhan?: el futuro de la empresa depende de su firma

Esta noche, en Una nueva vida, los Korhan están contra las cuerdas y, por primera vez en la historia, el apellido más poderoso de Estambul no vale nada sin el talento de la mujer que intentaron olvidar.

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Damián, preocupado porque se descubra la relación entre Marta y Cloe

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Damián, preocupado porque se descubra la relación entre Marta y Cloe

Parla

Parla, una joven que ha madurado y ha construido un vínculo fuerte con su madre

Avance En tierra lejana

La sentencia está dictada y no hay escapatoria para Alya: lunes y martes, en En tierra lejana

Publicidad