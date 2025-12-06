Sydney Sweeney rompe su silencio sobre el polémico anuncio de vaqueros: "Estoy en contra del odio y la división"

La actriz Sydney Sweeney ha vivido unos meses especialmente convulsos en temas ajenos al cine. Desde su ruptura de Jonathan Davino y ser vinculada con numerosos nombres famosos, la intérprete tuvo que hacer frente a las críticas después de ser la imagen de la marca de vaqueros American Eagle.

Lo que parecía una campaña publicitaria más terminó convirtiéndose en todo un debate mediático en redes. Sweeney y el anuncio fueron acusados de blanquear ideales racistas y de supremacía blanca.

Aunque nombres famosos como Sharon Stone o Donald Trump la han defendido públicamente, estos comentarios llegaron en medio de la promoción de Christy, afectando a su imagen.

Sydney Sweeney en el Festival de Cine de Toronto | Gtres

Ahora, después de varios meses, la actriz ha decidido pronunciarse en una entrevista con People.

"La verdad es que me sorprendió la reacción. Lo hice porque me encantan los vaqueros y la marca. No comparto las opiniones que algunas personas han elegido para la campaña. Muchos me han atribuido motivos y etiquetas que simplemente no son ciertos", ha asegurado.

"Cualquiera que me conozca sabe que siempre intento unir a la gente. Estoy en contra del odio y la división", ha comentado. "Antes, mi postura era no responder nunca a la prensa, ni negativa ni positiva, pero recientemente me he dado cuenta de que mi silencio sobre este tema solo ha ahondado la brecha, no la ha cerrado. Así que espero que este nuevo año nos centremos más en lo que nos conecta en lugar de en lo que nos divide", ha sugerido.