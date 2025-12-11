Reencuentro apasionado: Damián y Digna se rinden al amor con un beso que lo cambia todo

La visita de Damián a casa de Digna, cargado de flores y convicción, ha desatado una confesión que ella no esperaba. Aunque intentó mantener la prudencia tras su reciente acercamiento, el patriarca rechazó seguir ocultando lo que siente, convencido de que ambos merecen algo más que una amistad fingida.

Su insistencia desarmó las dudas de Digna. Al escuchar la propuesta de vivir juntos lo que les quede de vida, la emoción pudo más que el temor. El beso con el que respondió selló un nuevo comienzo, demostrando que aún están a tiempo de abrazar la oportunidad que el destino les devuelve.