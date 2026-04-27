“¿Nos hemos vuelto locos?”: Una tentadora propuesta de Gorito deja a Álvaro sin palabras

Gorito y Álvaro son una de las duplas más embaucadoras de Sueños de libertad y en esta ocasión han decidido exceder todos los límites al aceptar un jugoso encargo que amenaza con poner patas arriba la fábrica De la Reina.

Gorito ha aprovechado que Álvaro necesita ganar dinero fácil y rápido para proponerle el golpe definitivo con el que conseguir más de lo que podría imaginarse.

Esta propuesta consiste en, nada más y nada menos, que… ¡asaltar un camión de los mejores perfumes De la Reina! Esta sugerencia ha dejado sin palabras a Álvaro: “¿Nos hemos vuelto locos o qué?”, ha confesado.

Sin embargo, el exconvicto le ha adelantado que es un negocio más fácil de lo que cree, porque solo se encargarían de indicarles la ruta por la que pasan los camiones: “Nos da ganancias y nadie nos puede acusar”.

Este detalle ha tranquilizado a Álvaro, que ha terminado por aceptar esta oportunidad de ganar un dinero extra. ¿Serán capaces de dar este golpe?