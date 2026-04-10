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SUEÑOS DE LIBERTAD
Miguel estalla ante Pablo tras su disculpa: “No puedes borrar lo que hiciste siendo padre”
La tensión crece en Sueños de libertad cuando Pablo intenta enmendar sus errores con Miguel, pero su gesto no obtiene el perdón esperado y desata una respuesta contundente.
Pablo da un paso al frente para pedir perdón a Miguel, consciente del daño causado. Sin embargo, su intento de reconciliación llega en un momento delicado y no logra calmar el resentimiento acumulado.
Miguel responde con dureza y deja claro que hay heridas que no se curan fácilmente, recordándole su responsabilidad como padre y marcando distancia ante una posible reconciliación.