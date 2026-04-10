Miguel estalla ante Pablo tras su disculpa: “No puedes borrar lo que hiciste siendo padre”

Pablo da un paso al frente para pedir perdón a Miguel, consciente del daño causado. Sin embargo, su intento de reconciliación llega en un momento delicado y no logra calmar el resentimiento acumulado.

Miguel responde con dureza y deja claro que hay heridas que no se curan fácilmente, recordándole su responsabilidad como padre y marcando distancia ante una posible reconciliación.