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El secreto | Avance

Cihan, al borde de la muerte, a punto de revelar quién es el padre de Kader: “Serhat, tengo algo que decirte”

Serhat intenta tranquilizar a su hermano, pero Cihan insiste en hablar antes de que llegue la ambulancia: tiene algo que contarle sobre el padre de Kader.

Serhat

Cihan, al borde de la muerte, a punto de revelar quién es el padre de Kader: “Serhat, tengo algo que decirte”

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Desirée Castillo
Desirée Castillo
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Cihan se encuentra gravemente herido después de recibir un disparo. Sus hermanos Can y Serhat no se separan de su lado mientras esperan la ambulancia.

A pesar de su estado, Cihan intenta hablar con Serhat. Tiene algo importante que contarle y quiere hacerlo antes de que sea demasiado tarde. Por eso, incluso herido, intenta terminar la confesión que puede resolver una de las grandes incógnitas de la familia.

La tensión aumenta cuando Cihan dice las palabras que todos estaban esperando: “Serhat, el padre de Kader es…”. Pero justo en ese momento, Cihan pierde el conocimiento y sus hermanos asisten impotentes a la llegada de los sanitarios.

¿Conseguirá sobrevivir Cihan? ¿Habrá tiempo para que revele quién es el padre de Kader? Esta noche, a las 22:00 horas, nuevo capítulo de El secreto en Antena 3. También disponible en atresplayer.

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