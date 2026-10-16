Salva recibe una inesperada visita: ¡Su padre se presenta en la cantina tras muchos años sin verse!

Salva lleva mucho tiempo sin saber nada de su padre. El hombre le echa la culpa de la muerte de su mujer, la madre del cantinero que murió al no soportar que su hijo estuviese en la cárcel.

El joven, tras salir de prisión, intentó un acercamiento con su padre escribiéndole cartas, aunque sin éxito. Su padre nunca le contestó.

Sin embargo, ahora todo ha dado un importante giro. Tomás, el padre de Salva, se ha presentado en la cantina para ver a su hijo.

Salva se ha quedado en shock, mientras no ha podido disimular su alegría por volver a ver a su hijo. ¿Para que habrá vuelto Tomás?, ¿Querrá reencontrarse con su hijo?