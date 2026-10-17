El bonito detalle que ocultan los nombres de Ilkim y Hayal, las hijas de Serhat y Berrak en El secreto

En las producciones turcas, la elección de los nombres de los personajes no es algo casual. En El secreto, la exitosa ficción del prime time de los domingos de Antena 3, la trama protagonizada por Serhat y Berrak encierra un bello trasfondo poético a través de la identidad de sus dos hijas.

Las pequeñas Ilkim y Hayal llevan dos nombres de profunda tradición en Turquía que adquieren un matiz especialmente revelador al traducirse al español y analizar la convulsa trayectoria de sus padres.

Por un lado, el nombre de la primogénita, Ilkim, se traduce directamente como "mi primer amor" o "mi primer sentimiento". Un detalle que recuerda el origen de la pasión que unió a la pareja, y que encontraron su primer amor con el nacimiento de su hija.

Por otro lado, la menor de las hermanas se llama Hayal, una palabra que en turco significa "sueño". Esta denominación simboliza el anhelo constante de Serhat y Berrak por alcanzar la estabilidad, construyendo la vida que siempre habían soñado… hasta que apareció la pequeña Kader, desencadenando un terremoto que no ha parado de desestabilizar al matrimonio de Serhat y Berrak.