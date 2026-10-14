“Ten cuidado con ella”: Andrés advierte a Begoña sobre Beatriz tras enseñarle su carta, aunque le asegura que no ha llegado a leerla

Andrés ha citado a Begoña para contarle que Beatriz, bajo el nombre de Antonia, le ha entregado la carta de amor que era para él y que la enfermera nunca se atrevió a entregarle.

El De la Reina le asegura, que, por respeto a ella, no la ha leído mientras Begoña se queda totalmente en shock. ¡No puede creerse que Beatriz le haya traicionado de esa manera!

“Es mujer se ha vuelto loca”, le dice Begoña a Andrés muerta de vergüenza.

Andrés le dice que hasta llegó a pensar que Begoña podría estar detrás de todo y le advierte sobre Beatriz. ¡No es de fiar!

“Creo que debías saberlo”, le dice el hijo de Damián, preocupado, sin entender que le haya entregado una carta que ella había decidido destruir.

Begoña se disculpa con él mientras se marcha muy enfadada con Beatriz. ¿Se enfrentará a ella?, ¿le cantará las cuarenta?