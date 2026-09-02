Pablo se refugia en su familia antes de enfrentarse a la operación que puede cambiarlo todo

Pablo afronta un momento decisivo después de los graves problemas de salud que ha sufrido. Antes de entrar en quirófano, recibe el apoyo y el cariño de su familia, que permanece a su lado ante la incertidumbre por el resultado de la operación.

En Sueños de libertad, los Salazar dejan a un lado sus diferencias para acompañar a Pablo antes de la complicada intervención. Un momento especialmente emotivo que refleja la preocupación de todos ante lo que pueda ocurrir.

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas