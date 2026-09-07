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Así ha sido el gran estreno de El secreto: Serhat descubre que toda su vida era una mentira

El empresario hotelero ha visto cómo su matrimonio perfecto se derrumbaba en cuestión de horas. El secreto mejor guardado de Berrak ha salido a la luz y una tragedia ha cambiado para siempre el destino de la familia Tecer.

Así ha sido el gran estreno de El secreto: Serhat descubre que toda su vida era una mentira

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Ismael Jiménez
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Todo parecía perfecto en la vida del exitoso empresario Serhat. O, al menos, eso creía él hasta que Sedef le ha revelado que su mujer ocultaba una hija de seis años fruto de una infidelidad.

Durante años, Berrak había conseguido mantener ese secreto a salvo gracias al silencio de Sedef, a quien prometió una importante suma de dinero para que nunca contara la verdad. Sin embargo, la amiga de la infancia de Berrak ha decidido romper su promesa y destapar toda la verdad delante de Serhat.

Cuando Berrak ha comprendido que su marido ya sabía parte de la historia, ha decidido enfrentarse al verdadero padre biológico de Kader para dejar de cargar ella sola con las consecuencias. Pero la conversación ha terminado de la peor manera: el hombre ha intentado asesinarla ahogándola en la piscina de la mansión.

Aunque Serhat ha conseguido sacarla del agua y ha hecho todo lo posible por salvarle la vida, Berrak ha acabado en coma. Ahora, el empresario no solo teme perder a su mujer, sino que también se ha quedado sin respuestas sobre quién es el hombre con el que tuvo a Kader.

Decidido a comprobar que todo era cierto, Serhat ha localizado a la pequeña en el humilde barrio donde vive. Sin embargo, incapaz de asumir de golpe toda la situación, ha rechazado acercarse a ella.

Finalmente, gracias a Zeynep, Kader ha terminado llegando a la mansión Tecer para comenzar una nueva vida junto a su verdadera familia y dejar atrás los malos tratos que sufría. A cambio, Zeynep ha aceptado trabajar para la familia de Serhat.

¿Descubrirá Serhat quién es el verdadero padre de Kader? ¿Conseguirá Berrak despertar y contar toda la verdad? No te pierdas los próximos capítulos de El secreto en Antena 3 y atresplayer.

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