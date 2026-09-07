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Capítulo 642

Beatriz, harta de los desplantes, estalla contra Gabriel: “Eres un fracasado”

La niñera vuelve a intentar manipular al director para que deje a su mujer y forme una familia con ella.

Beatriz, harta de los desplantes, estalla contra Gabriel: “Eres un fracasado”

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Beatriz, decepcionada con Gabriel tras su decisión de no pedir la nulidad matrimonial, ha estallado contra él: “Empiezo a pensar que eres un fracasado, como tu padre”.

El director de la fábrica se ha sentido humillado ante las duras palabras de la niñera y ha intentado justificarse, pero Beatriz no le ha dejado y ha continuado con su retahíla: “Begoña se está riendo en tu cara”, le ha asegurado.

Gabriel ha quedado muy afectado por las palabras de la niñera, que se ha marchado furiosa de la habitación. ¿Le llevará esta discusión a tomar alguna decisión respecto a su matrimonio?

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Antena 3 » Series » Sueños de libertad

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