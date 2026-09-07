“Todo ha terminado”: Pablo respira aliviado, ¡su vida no corre peligro!

Llegado el día de conocer los resultados que determinan el futuro de los Salazar, Nieves y Pablo se han apoyado mutuamente.

El asesor financiero, temeroso de que el tumor fuera maligno y de que su vida acabara pronto, le ha confesado a su mujer todos sus deseos antes de morir.

No obstante, la enfermera le ha asegurado que todo saldrá bien y en ese momento ha entrado Miguel para comunicarle los resultados de la biopsia: “El tumor es benigno, todo ha terminado”, ha anunciado el doctor sin andarse con rodeos.

Los Salazar no han podido evitar emocionarse al escuchar las mejores noticias y el asesor financiero ni siquiera ha podido articular una palabra. ¡Parece que nos queda Pablo para rato!

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas