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Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Gabriel desconfía de Beatriz y Begoña, ¿descubrirá que le están engañando?

El empresario sospecha que ambas mujeres no le están contando toda la verdad.

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Gabriel desconfía de Beatriz y Begoña, ¿descubrirá que le están engañando?

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Julia Zapata López
Publicado:

En el próximo capítulo de Sueños de libertad

El médico acudirá a casa de Gabriel y Begoña para atender a Beatriz tras su sangrado. ¿El bebé que espera Beatriz estará bien?

Después, el abogado hablará con ambas y estará convencido de que tanto Begoña como Beatriz le están mintiendo porque las escuchó discutir y cada una le dará explicaciones distintas.

La enfermera decidirá deshacerse de la carta de amor que escribió a Andrés. ¿Conseguirá olvidar sus sentimientos por él?

Por otro lado, Andrés y Marta se prepararán para volver a la fábrica. ¿Cómo les recibirá Gabriel? Mientras, Tasio descubrirá que él no volverá a trabajar allí.

Andrés y Valentina seguirán adelante con sus preparativos de boda y le propondrá a su prometida casarse en la Catedral de Toledo.

Claudia y Mabel creerán que Paula está con Salva tras encontrar un pendiente suyo en la cantina. Paula seguirá el juego para ocultar su relación secreta con Tasio.

Y Mabel le confesará a su madre que le encantaría volver a enamorarse.

¡Descubre todo lo que va a pasar en Sueños de libertad! De lunes a viernes a las 15:45h en Antena 3 o adelántate a su emisión con atresplayer.

Antena 3 » Series » Sueños de libertad

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