Capítulo 668 de Sueños de libertad; 14 de octubre: Miguel toma la iniciativa para solucionar las cosas con Claudia

En el capítulo de hoy de Sueños de libertad…

Andrés le ha contado a Begoña que Beatriz le entregó su carta de amor, aunque no la leyó. Además, le pide que no se fíe de ella.

La enfermera se ha quedado muy afectada y no duda, después, en enfrentarse a su empleada por entregar su carta de amor a Andrés sin permiso.

La niñera de Juanito le ha asegurado que solo quería ayudarla para que fuese feliz con el hombre que ama. En plena discusión, Beatriz ha comenzado a sangrar y teme por su bebé. ¿Estará en peligro?

Por otro lado, Fina ha decidido seguir adelante con la exposición y le ha enseñado sus fotografías a Bianca. La argentina ha intentado besarla de nuevo, pero la fotógrafa prefiere mantener las distancias.

Hugo Brossard ha decidido readmitir a Andrés y Marta, pero ha rechazado a Tasio por considerarlo inestable. Gabriel seguirá al frente de la empresa. Si no consiguen entenderse con él, la fábrica se trasladará a Marruecos.

Y Miguel ha cedido ante Claudia. Gracias a una charla con su madre, se ha dado cuenta que pueden tener gustos distintos o formar de ver la vida de manera diferente sin que eso afecte a su relación.

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