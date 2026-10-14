Fina frena a Bianca cuando intenta besarla de nuevo: “No lo estropeemos”

Tras muchas dudas, Fina ha tomado la decisión de seguir adelante con la exposición y retratará los cuadros de Bianca.

La fotógrafa, emocionada, le enseña el carrete de las fotos que le hizo a Bianca mientras ella no se daba cuenta.

¡La argentina se queda sin palabras! Le dice que le parece un material muy sensual y que no le puede gustar más.

La conversación se pone cada vez más interesante y Bianca le explica que debe dejarse llevar en las fotos y en la vida en general cuando… ¡se acerca a ella para volver a besarla!

Sin embargo, la fotógrafa se separa de ella frenando lo que estaba a punto de pasar.

“No lo estropeemos. Después de lo que ha pasado es mejor mantener distancias”, le dice Fina a una Bianca que se queda con ganas de más. ¿Qué pasará?, ¿Bainca volverá a intentarlo?