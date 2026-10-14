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El secreto | Capítulo 6

Hayal miente a su psicóloga por culpa de Berrak y alarma a Serhat: “Podría acabar haciéndose daño”

La hija de Serhat asegura que tiene pensamientos negativos y que no tendría ninguna razón para vivir si sus padres se separasen, pero todo forma parte de la mentira que su madre le ha pedido que cuente para intentar salvar su matrimonio.

Hayal miente a su psicóloga por culpa de Berrak y alarma a Serhat: “Podría acabar haciéndose daño”

Hayal miente a su psicóloga por culpa de Berrak y alarma a Serhat: “Podría acabar haciéndose daño”

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Desirée Castillo
Desirée Castillo
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Hayal ha acudido a su psicóloga mientras Serhat la esperaba fuera de la consulta. Antes de entrar, Berrak le pidió que dijera algo muy concreto para evitar que su padre se divorciara de ella: “Dile que tienes mucho miedo de que tus padres se divorcien. Que no sabes qué harías si eso sucediera y que tienes muchos pensamientos negativos”.

La niña le preguntó a su madre si, contando todo eso, sus padres harían las paces. Su madre se lo aseguró y le dijo que ella era la única que podía salvar su matrimonio. Ya en la consulta, Hayal ha hecho su parte.

Tras decir que no tendría ningún motivo para vivir, la psicóloga ha hablado con Serhat. Le ha explicado la situación y le ha recomendado que su hija acuda a terapia dos veces por semana.

Sin saber que detrás de todo está la manipulación de Berrak, el empresario ha salido de la consulta preocupado por su hija. ¿Será capaz de quedarse al lado de su esposa solo por sus hijas?

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