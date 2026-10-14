Begoña acusa a Beatriz de traicionar su confianza cuando la niñera comienza a sangrar… ¿perderá a su bebé?

Begoña está muy enfadada con Beatriz. Andrés le ha contado que le ha entregado una carta de amor que ella le había escrito, pero que rompió para no complicar más las cosas.

Sin embargo, Beatriz la recogió de la papelera, pegó los trozos y se la entregó a Andrés traicionando así la confianza de la enfermera.

Andrés no la leyó, pero Begoña no puede disimular su enfado y se encara con Beatriz.

“¿Quién eres tú para actuar sobre algo que pertenece a mi intimidad? “, le dice muy enfadada mientras Begoña se justifica diciendo que solo quería ayudar porque se merece ser feliz con el hombre que ama que es Andrés.

“Don Andrés tiene que saber lo que siente por él”, le dice, pero Begoña le grita y le dice que no entiende lo que ha hecho y que ha estado a punto de destrozarle la vida.

En ese momento, Beatriz sufre un pinchazo en el vientre y empieza a sangrar temiéndose lo peor. ¿Su bebé estará en peligro?