Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Capítulo 668

Begoña acusa a Beatriz de traicionar su confianza cuando la niñera comienza a sangrar… ¿perderá a su bebé?

La joven sufre un pinchazo en su vientre y teme que la vida de su hijo esté en peligro.

Begoña acusa a Beatriz de traicionar su confianza cuando la niñera comienza a sangrar… ¿perderá a su bebé?

Publicidad

Julia Zapata López
Publicado:

Begoña está muy enfadada con Beatriz. Andrés le ha contado que le ha entregado una carta de amor que ella le había escrito, pero que rompió para no complicar más las cosas.

Sin embargo, Beatriz la recogió de la papelera, pegó los trozos y se la entregó a Andrés traicionando así la confianza de la enfermera.

Andrés no la leyó, pero Begoña no puede disimular su enfado y se encara con Beatriz.

“¿Quién eres tú para actuar sobre algo que pertenece a mi intimidad? “, le dice muy enfadada mientras Begoña se justifica diciendo que solo quería ayudar porque se merece ser feliz con el hombre que ama que es Andrés.

“Don Andrés tiene que saber lo que siente por él”, le dice, pero Begoña le grita y le dice que no entiende lo que ha hecho y que ha estado a punto de destrozarle la vida.

En ese momento, Beatriz sufre un pinchazo en el vientre y empieza a sangrar temiéndose lo peor. ¿Su bebé estará en peligro?

Antena 3 » Series » Sueños de libertad

Publicidad

Series

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Gabriel desconfía de Beatriz y Begoña, ¿descubrirá que le están engañando?

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Gabriel desconfía de Beatriz y Begoña, ¿descubrirá que le están engañando?

Capítulo 668 de Sueños de libertad; 14 de octubre: Miguel toma la iniciativa para solucionar las cosas con Claudia

Capítulo 668 de Sueños de libertad; 14 de octubre: Miguel toma la iniciativa para solucionar las cosas con Claudia

Begoña acusa a Beatriz de traicionar su confianza cuando la niñera comienza a sangrar… ¿perderá a su bebé?

Begoña acusa a Beatriz de traicionar su confianza cuando la niñera comienza a sangrar… ¿perderá a su bebé?

Hugo Brossard contradice la decisión de Gabriel y readmite a los hermanos De la Reina, ¡excepto a Tasio!
Capítulo 668

Hugo Brossard contradice la decisión de Gabriel y readmite a los hermanos De la Reina, ¡excepto a Tasio!

Fina frena a Bianca cuando intenta besarla de nuevo: “No lo estropeemos”
Capítulo 668

Fina frena a Bianca cuando intenta besarla de nuevo: “No lo estropeemos”

“Ten cuidado con ella”: Andrés advierte a Begoña sobre Beatriz tras enseñarle su carta, aunque le asegura que no ha llegado a leerla
Capítulo 668

“Ten cuidado con ella”: Andrés advierte a Begoña sobre Beatriz tras enseñarle su carta, aunque le asegura que no ha llegado a leerla

La enfermera se queda en shock tras descubrir la traición de la que consideraba que era su amiga.

Serhat, a punto de descubrir la verdad en el próximo capítulo de El secreto
El domingo a las 22:00h

"Te voy a decir quién es el padre de Kader": Serhat, a punto de descubrir la verdad en el próximo capítulo de El secreto

La tensión estallará en casa de los Tecer y Cihan decidirá contarle a su hermano algo que lleva tiempo ocultando. ¿Sabe quién es el amante de Berrak?

Hayal miente a su psicóloga por culpa de Berrak y alarma a Serhat: “Podría acabar haciéndose daño”

Hayal miente a su psicóloga por culpa de Berrak y alarma a Serhat: “Podría acabar haciéndose daño”

Sadakat protege a Alya con su propio cuerpo y recibe un disparo: ¿sobrevivirá?

Sadakat protege a Alya con su propio cuerpo y recibe un disparo: ¿sobrevivirá?

“Jamás te querré”: Zerrin pierde la paciencia con Demir y acaba golpeándole con un jarrón

“Jamás te querré”: Zerrin pierde la paciencia con Demir y acaba golpeándole con un jarrón

Publicidad