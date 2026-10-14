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"Te voy a decir quién es el padre de Kader": Serhat, a punto de descubrir la verdad en el próximo capítulo de El secreto

La tensión estallará en casa de los Tecer y Cihan decidirá contarle a su hermano algo que lleva tiempo ocultando. ¿Sabe quién es el amante de Berrak?

Serhat, a punto de descubrir la verdad en el próximo capítulo de El secreto

"Te voy a decir quién es el padre de Kader": Serhat, a punto de descubrir la verdad en el próximo capítulo de El secreto

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Patri Bea
Patri Bea
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La verdad podría estar a punto de salir a la luz en El secreto. Después del altercado que han sufrido los hermanos Tecer, en el que uno de ellos ha resultado herido, los remordimientos de conciencia parecen haber hecho mella en Cihan.

El marido de Azra le dirá a Serhat que sabe quién es el padre de Kader. Eso significa que lo ha sabido durante todo este tiempo y que le ha estado mintiendo a su hermano. ¿Por qué ha guardado este secreto? ¿Por qué quiere contar ahora la verdad?

Mientas esto ocurre, la tensión entre las hijas de Berrak seguirá en aumento por culpa de las exigencias y presiones de su madre, Kader tratará de acercarse a sus hermanas y Serhat y Zeynep protagonizarán una desgarradora conversación.

Todo está a punto de cambiar en la mansión de los Tecer. ¿Quién acabará mal parado tras la confesión de Cihan? ¿Podrán seguir Zeynep y Kader en la casa? ¡No te pierdas un nuevo capítulo de El secreto, el domingo a partir de las 22:00h en Antena 3!

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