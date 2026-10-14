Hugo Brossard contradice la decisión de Gabriel y readmite a los hermanos De la Reina, ¡excepto a Tasio!

Tras la charla con Andrés, Hugo Brossard ha estado dándole vueltas a si debía o no darles otra oportunidad o no los hermanos De la Reina.

El francés se presenta en la casa grande antes de marcharse a París y les comunica... ¡que va a readmitir a Andrés y a Marta! Sin embargo, Tasio no tendrá la misma suerte.

Hugo Brossard les dice que la decisión está tomada y que Tasio no está capacitado para asumir un cargo como este en su fábrica.

“Es una persona demasiado inestable y no puedo confiar en él”, le dice el francés a Damián que está muy contento por la feliz noticia, pero también decepcionado porque su hijo Tasio no sea readmitido.

Y eso no es todo, Hugo Brossard les explica que la dirección de la empresa seguirá en manos de Gabriel y que todos deberán poner de su parte para entenderse con él.

Si no la fábrica, será trasladada a Marruecos. ¿Qué pasará?, ¿cumplirá finalmente Hugo Brossard su amenaza?