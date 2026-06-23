Cloe se derrumba y acaba confesando a Marta que sigue enamorada de ella: “No consigo olvidarte”

Cloe le había dicho a Marta que tenía una cita y la De la Reina no ha dudado en preguntarle qué tal le ha ido, pero todo era mentira ya que la francesa no ha quedado con nadie porque no ha conseguido olvidar a Marta.

La joven, entonces, se sincera y le acaba confesando que no está conociendo a nadie y que le ha mentido porque quería marcar distancias entre ellas.

“Sigo sintiendo lo mismo por ti”, le dice emocionada y confesándole, con el corazón en la mano que se muere por dentro cada vez que ve a Marta con Fina mientras la De la Reina se queda helada.

“Soy consciente de que nunca vamos a tener nada más” le dice la francesa a una Marta a la que le encantaría ser amiga de Cloe, pero parece que por el momento esto no podrá ser así. ¿Qué pasará?

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