Remedios confiesa, pero Andrés continúa pensando que Gabriel es el culpable: “Voy a desenmascararlo”

Tras recibir una llamada del sargento, Damián ha anunciado que Remedios había confesado el robo de la muestra del perfume. “Dios la perdone”, ha dicho. Sin embargo, no ha habido mención al sabotaje con lirio, lo que ha hecho que Andrés mantuviera sus dudas: “Tiene que ser la misma persona”, ha insistido.

Damián le ha dicho a su hijo que debería disculparse con su primo, pero parece que él sigue teniendo sus dudas.

Begoña, por su parte, ha defendido al abogado, asegurando que él conocía a Remedios porque ella misma se los había presentado días antes. “Gabriel va a seguir el caso hasta el final… si ve que no es justo, va a intervenir”, ha afirmado.

La tensión entre ambos ha aumentado justo cuando las piezas del caso parecen estar más sueltas que nunca. ¿Qué pasará?