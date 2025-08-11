Antena 3 LogoAntena3
Capítulo 369

Remedios confiesa, pero Andrés continúa pensando que Gabriel es el culpable: “Voy a desenmascararlo”

Aunque la confesión de Remedios cierra el caso para algunos, el joven De la Reina insiste en que nada encaja y acusa a su primo Gabriel de manipular la investigación.

Tras recibir una llamada del sargento, Damián ha anunciado que Remedios había confesado el robo de la muestra del perfume. “Dios la perdone”, ha dicho. Sin embargo, no ha habido mención al sabotaje con lirio, lo que ha hecho que Andrés mantuviera sus dudas: “Tiene que ser la misma persona”, ha insistido.

Damián le ha dicho a su hijo que debería disculparse con su primo, pero parece que él sigue teniendo sus dudas.

Begoña, por su parte, ha defendido al abogado, asegurando que él conocía a Remedios porque ella misma se los había presentado días antes. “Gabriel va a seguir el caso hasta el final… si ve que no es justo, va a intervenir”, ha afirmado.

La tensión entre ambos ha aumentado justo cuando las piezas del caso parecen estar más sueltas que nunca. ¿Qué pasará?

Remedios acaba confesando el robo, pero Andrés mantiene sus sospechas sobre Gabriel: "Voy a desenmascararlo"
