Tasio y Damián hacen las paces: "¡Estoy muy orgulloso de ti, hijo!"

Tasio ha vuelto a poner el retrato de Damián en el despacho, junto al de Gervasio Merino, lo que ha emocionado al patriarca cuando se ha dado cuenta.

El nuevo director de la fábrica le ha agradecido a su apoyo a su padre, quien está mostrándole su cariño en toda esta nueva etapa.

Lo cierto es que ambos han tenido muchas diferencias, y han reconocido sus errores, sin embargo, Damián ha querido señalar que está "muy orgulloso" de lo que está haciendo su hijo desde que está en el cargo.

El joven le ha pedido disculpas Carmen frena a Damián: le pide que renuncie a despedirse de Ángela para no herir a Tasio e, pero Damián le ha quitado importancia, y le ha recalcado que sobre todo hubiera querido ir por apoyarle.

¡Parece que han hecho las paces!