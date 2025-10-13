Antena 3 LogoAntena3
Capítulo 413

Tasio y Damián hacen las paces: "¡Estoy muy orgulloso de ti, hijo!"

Padre e hijo han tenido un acercamiento, reconociendo que los dos han cometido errores con el otro, aunque Damián ha terminado por recalcarle lo orgulloso que está de él.

Tasio

Tasio ha vuelto a poner el retrato de Damián en el despacho, junto al de Gervasio Merino, lo que ha emocionado al patriarca cuando se ha dado cuenta.

El nuevo director de la fábrica le ha agradecido a su apoyo a su padre, quien está mostrándole su cariño en toda esta nueva etapa.

Lo cierto es que ambos han tenido muchas diferencias, y han reconocido sus errores, sin embargo, Damián ha querido señalar que está "muy orgulloso" de lo que está haciendo su hijo desde que está en el cargo.

El joven le ha pedido disculpas Carmen frena a Damián: le pide que renuncie a despedirse de Ángela para no herir a Tasio e, pero Damián le ha quitado importancia, y le ha recalcado que sobre todo hubiera querido ir por apoyarle.

¡Parece que han hecho las paces!

Series

