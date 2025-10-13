#Seyfer
Ferit le confiesa a Seyran que no puede vivir sin ella: "Tengo miedo de un mundo en el que no estés"
Ferit ha buscado a Seyran para abrirle su corazón como nunca antes. Hundido por la situación de su padre en la cárcel y superado por el embarazo de Pelin, le ha hecho la declaración de amor más sincera de su vida.
Atormentado por todos los frentes que tiene abiertos, Ferit ha buscado a Seyran. En un encuentro a solas, ha dejado a un lado su orgullo y su máscara de hombre fuerte para mostrarle su dolor.
Mirándola a los ojos, le ha pedido que vea más allá de las palabras. “¿Lo ves ahora? ¿Qué dicen mis ojos?”, le ha preguntado, antes de confesarle todo lo que siente: “Puedes ver claramente cómo tengo miedo de un mundo en el que no estés”.
Ferit sabe que sus familias están en guerra y que el bebé de Pelin lo complica todo, pero nada de eso puede apagar lo que siente. Antes de irse, ha hecho una promesa que lo dice todo: “Pase lo que pase. Pasemos lo que pasemos. Estos ojos no se cerrarán sin ti a mi lado”.
Una declaración que llega justo antes de que el destino vuelva a ponerlos a prueba con el parto prematuro de Pelin. ¿Podrán volver a estar juntos Ferit y Seyran?
