Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Resumen

Capítulo 426 de Sueños de libertad; 30 de octubre: Andrés no recuerda nada de la explosión y María le promete que le ayudará a recuperar la memoria

El joven De la Reina no se acuerda de nada del día que la fábrica explotó por culpa de su primo Gabriel.

Capítulo 426 de Sueños de libertad; 30 de octubre: Andrés no recuerda nada de la explosión y María le promete que le ayudará a recuperar la memoria

Publicidad

En el capítulo de Sueños de libertad…

Gabriel y Begoña han anuncido su embarazo a la familia. La noticia alegra a Marta y Pelayo, pero Damián se muestra preocupado porque la pareja aún no se ha casado. La alegría familiar se mezcla con la tensión por las expectativas del patriarca.

Además, Marta ha recibido una inquietante llamada de Eladio desde prisión y le ha dejado muy preocupada. La joven le ha ocultado la llamada a Pelayo, temiendo que los problemas vuelvan a empezar.

Andrés se sigue recuperando tras despertar del coma, pero… ¡no recuerda nada! María no se separa de él y evita que Gabriel vuelva a hacerle daño. El abogado teme que Andrés recuerde y que cuente que fue él quien causó el accidente.

Y en una votación decisiva, la junta aprueba vender el 51% de Perfumerías De la Reina a la empresa italiana Massina, pese a la oposición de Damián. La decisión evita la quiebra, pero supone perder el control familiar del negocio. Gabriel y María celebran en secreto su triunfo, ocultando que detrás de Massina se esconde Brossard. ¿Qué pasará cuando lo descubran?

No te pierdas en atresplayer este capítulo de Sueños de libertad. ¡Vuelve a verlo!

Antena 3» Series» Sueños de libertad

Publicidad

Series

Capítulo 426 de Sueños de libertad; 30 de octubre: Andrés no recuerda nada de la explosión y María le promete que le ayudará a recuperar la memoria

Capítulo 426 de Sueños de libertad; 30 de octubre: Andrés no recuerda nada de la explosión y María le promete que le ayudará a recuperar la memoria

Votación decisiva en la fábrica: se aprueba la venta a Massina del 51% de las acciones de Perfumerías de la Reina

Votación decisiva en la fábrica: se aprueba la venta a Massina del 51% de las acciones de Perfumerías De la Reina

Andrés no recuerda nada de la explosión, ¿habrá perdido la memoria?

Andrés no recuerda nada de la explosión, ¿habrá perdido la memoria?

“Soy un antiguo amigo”: Marta recibe la inquietante llamada de Eladio desde prisión
Capítulo 426

“Soy un antiguo amigo”: Marta recibe la inquietante llamada de Eladio desde prisión

Gabriel y Begoña anuncian a la familia que están esperando un hijo, pero se sorprenden ante la reacción de Damián
Capítulo 426

Gabriel y Begoña anuncian a la familia que están esperando un hijo, pero se sorprenden ante la reacción de Damián

Sueños de libertad, líder de ficción y logra su 2º mejor mes de la historia este octubre
Audiencias

Sueños de libertad, líder de ficción y logra su 2º mejor mes de la historia este octubre

La serie arrasa en las sobremesas de Antena 3 de lunes a viernes y se consolida como la ficción más vista de la TV.

Así es rodar en Galicia Las hijas de la Criada
Las mejores localizaciones

Así han vivido los actores de Las hijas de la criada el rodaje en Galicia: “Viste a la serie de manera espectacular”

En la serie basada en la novela homónima de Sonsoles Ónega podremos disfrutar de grandes localizaciones y decorados que nos meterán de lleno en la historia.

Antena 3 arranca el rodaje de Ágata y Lola, su nueva serie para el Prime Time, que completa su reparto

Antena 3 arranca el rodaje de Ágata y Lola, su nueva serie para el Prime Time, que completa su reparto

¡Es ahora o nunca! Frikiye le revela a Suna la única forma de cambiar su destino y dejar de sufrir

¡Es ahora o nunca! Frikiye le revela a Suna la única forma de cambiar su destino y dejar de sufrir

“Tendremos que dejar de querernos”: el inminente divorcio entre César y Amanda, esta noche en La Encrucijada

“Tendremos que dejar de querernos”: el inminente divorcio entre César y Amanda, esta noche en La Encrucijada

Publicidad