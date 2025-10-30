Capítulo 426 de Sueños de libertad; 30 de octubre: Andrés no recuerda nada de la explosión y María le promete que le ayudará a recuperar la memoria

En el capítulo de Sueños de libertad…

Gabriel y Begoña han anuncido su embarazo a la familia. La noticia alegra a Marta y Pelayo, pero Damián se muestra preocupado porque la pareja aún no se ha casado. La alegría familiar se mezcla con la tensión por las expectativas del patriarca.

Además, Marta ha recibido una inquietante llamada de Eladio desde prisión y le ha dejado muy preocupada. La joven le ha ocultado la llamada a Pelayo, temiendo que los problemas vuelvan a empezar.

Andrés se sigue recuperando tras despertar del coma, pero… ¡no recuerda nada! María no se separa de él y evita que Gabriel vuelva a hacerle daño. El abogado teme que Andrés recuerde y que cuente que fue él quien causó el accidente.

Y en una votación decisiva, la junta aprueba vender el 51% de Perfumerías De la Reina a la empresa italiana Massina, pese a la oposición de Damián. La decisión evita la quiebra, pero supone perder el control familiar del negocio. Gabriel y María celebran en secreto su triunfo, ocultando que detrás de Massina se esconde Brossard. ¿Qué pasará cuando lo descubran?

