María emociona a Andrés al ponerse de pie frente a él y despierta un recuerdo oculto

María sorprende a Andrés al levantarse frente a él, provocando una intensa reacción en el joven. Entre la confusión y la emoción, Andrés revive imágenes borrosas del pasado que parecen devolverle parte de su memoria. La escena está cargada de tensión y esperanza, con María intentando recuperar el amor de su marido.

Mientras Andrés intenta asimilar lo ocurrido, se muestra vulnerable ante la posibilidad de recordar. María, decidida, se aferra a la idea de reconstruir su relación, deseando que el gesto marque un nuevo comienzo entre ambos en Sueños de libertad.