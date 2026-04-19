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Alejandro Albarracín se sincera tras la muerte de Pelayo en Sueños de libertad: "Nunca me imaginé recibir tanto cariño"

Sueños de libertad dejó sin palabras a la audiencia tras revelar el triste destino de Pelayo. Ahora, Alejandro Albarracín, se ha despedido de los fans públicamente.

Pelayo en Sueños de libertad

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Borja Tamayo
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Alejandro Albarracín ha sido una de las figuras más memorables de Sueños de libertad. Pelayo hizo muestra de sus luces y sombras de principio a fin, y su despedida ha dejado un sabor amargo entre los seguidores de la serie. ¡No está siendo fácil decir adiós al personaje!

El mayor secreto de Pelayo viaja con él a la tumba, tras sufrir una puñalada mortal por parte de Álvaro, amante de Beatriz. En los brazos de Marta, cerró los ojos para siempre y ahora el actor ha querido escribir una carta a los fans en su perfil de Instagram.

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"Es raro. Tengo sentimientos encontrados", comienza Albarracín en su publicación: "Estos días estoy recibiendo tantos y tantos mensajes llenos de buenos deseos y comentarios tan bonitos sobre mi trabajo, que estoy un poco en shock".

Y es que si algo ha conseguido el intérprete en su paso por Sueños de libertad, eso es ganarse el corazón de los seguidores. "De verdad, nunca me imaginé recibir tanto cariño, no me acostumbro", escribe antes de dejar un mensaje de lo más optimista: "Ojalá la vida os recompense con buenos momentos, gente estupenda cerca y una buena banda sonora".

La marcha de Pelayo duele; pero, como su propio intérprete ha señalado, "hay algo bonito en reconocer que algo ha sido importante y que siempre estará ahí".

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