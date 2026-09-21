Fina, tajante con Bianca: “Yo ahora no puedo ni estar contigo, ni con Marta, ni con nadie”

Fina está en un mar de dudas. Ha roto con Marta, aunque no sabe si ha hecho bien y, por otro lado, su beso con Bianca la tiene descolocada.

La fotógrafa se desahoga con la argentina y le confiesa que Marta está muy dolida con ella y ella se siente mal porque no se lo merece.

Bianca le aconseja que busque su propia felicidad y le dice que esa felicidad no está al lado de la hija de Damián.

Además, Bianca se ilusiona con una nueva vida junto a Fina y le propone marcharse a Argentina juntas cuando acabe la exposición, pero la fotógrafa le deja las cosas claras: le asegura que no va a volver con ella y le pide perdón por si ha malinterpretado las cosas tras su beso del otro día.

La fotógrafa va más allá y se sincera con ella revelándole que no puede estar ni con ella, ni con Marta ni con nadie: “Necesito tiempo para mí, para aclararme”, le asegura.

¿Qué pasará ahora?, ¿Fina se pensará las cosas bien e intentará reconquistar a Marta?, ¿se dejará llevar por la argentina y le dará otra oportunidad?