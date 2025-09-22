Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Capítulo 398

Don Agustín, escandalizado, en contra de la nueva fragancia de Perfumerías De la Reina: “Ese nombre es lujurioso”

El sacerdote de la colonia acude a la tienda, alertado por las quejas de las feligresas.

Don Agustín, escandalizado, en contra de la nueva fragancia de Perfumerías De la Reina: “Es nombre es lujurioso”

Publicidad

Carmen y Gema no entienden que prácticamente no estén vendiendo nada del nuevo lanzamiento: ‘Pasión oculta’. Sus dudas desaparecen cuando don Agustín aparece en la tienda muy enfadado.

El sacerdote de la colonia les dice que es perfume no es adecuado ni por la imagen ni por el nombre: “¿Cómo podéis vender un perfume que incita a la seducción? Don Agustín dice que es un pecado y que deberían cambiar el nombre al perfume.

Además, les confiesa que varias feligresas se han quejado y que no están dispuestas a comprar ni un frasco de este perfume dejando a Carmen y Gema sin palabras al no compartir nada de lo que dice el sacerdote.

¿Qué pasará?, ¿seguirán adelante con la campaña o hablarán con doña Marta?

Antena 3» Series» Sueños de libertad

Publicidad

Series

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Digna, al límite, le confiesa a Damián toda la verdad sobre la muerte de Jesús

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Digna, al límite, le confiesa a Damián toda la verdad sobre la muerte de Jesús

Capítulo 398 de Sueños de libertad; 22 de septiembre: Cristina presiona a su madre para que perdone a don Pedro

Capítulo 398 de Sueños de libertad; 22 de septiembre: Cristina presiona a su madre para que perdone a don Pedro

María evita que Luz y Begoña descubran que tiene sensibilidad en las piernas… ¡gracias a Gabriel!

María evita que Luz y Begoña descubran que tiene sensibilidad en las piernas… ¡gracias a Gabriel!

Marta se derrumba y renuncia a convertirse, de nuevo, en la directora de Perfumerías De la Reina
Capítulo 398

Marta se derrumba y renuncia a convertirse, de nuevo, en la directora de Perfumerías De la Reina

Claudia revive el dolor de la pérdida de Mateo al ir con Raúl en un coche a gran velocidad: “No paro de pensar en él”
Capítulo 398

Claudia revive el dolor de la pérdida de Mateo al ir con Raúl en un coche a gran velocidad: “No paro de pensar en él”

Don Agustín, escandalizado, en contra de la nueva fragancia de Perfumerías De la Reina: “Es nombre es lujurioso”
Capítulo 398

Don Agustín, escandalizado, en contra de la nueva fragancia de Perfumerías De la Reina: “Ese nombre es lujurioso”

El sacerdote de la colonia acude a la tienda, alertado por las quejas de las feligresas.

Nuevo cartel de 'Sueños de libertad'
La serie más vista de la televisión

El fenómeno Sueños de libertad traspasa fronteras y se estrenará el 22 de septiembre en HBO Max en toda Latinoamérica y Brasil

La ficción diaria de las tardes de Antena 3, consolidada como la serie más vista de la TV en España, se prepara para su estreno en la plataforma HBO Max por toda Latinoamérica y Brasil a partir del 22 de septiembre

La tregua que nadie esperaba: Seyran y Pelin dejan atrás sus rencores y hablan de su dolor

La tregua que nadie esperaba: Seyran y Pelin dejan atrás sus rencores y hablan de su dolor

Eduardo Velasco

Los secretos de Humberto: así se preparó Eduardo Velasco para interpretar a su personaje de La Encrucijada

¡El secuestro se convierte en un infierno! Bahar, Rengin y Cagla temen no volver a ver a sus familias

¡El secuestro se convierte en un infierno! Bahar, Rengin y Cagla temen no volver a ver a sus familias

Publicidad