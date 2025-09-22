Don Agustín, escandalizado, en contra de la nueva fragancia de Perfumerías De la Reina: “Ese nombre es lujurioso”

Carmen y Gema no entienden que prácticamente no estén vendiendo nada del nuevo lanzamiento: ‘Pasión oculta’. Sus dudas desaparecen cuando don Agustín aparece en la tienda muy enfadado.

El sacerdote de la colonia les dice que es perfume no es adecuado ni por la imagen ni por el nombre: “¿Cómo podéis vender un perfume que incita a la seducción? Don Agustín dice que es un pecado y que deberían cambiar el nombre al perfume.

Además, les confiesa que varias feligresas se han quejado y que no están dispuestas a comprar ni un frasco de este perfume dejando a Carmen y Gema sin palabras al no compartir nada de lo que dice el sacerdote.

¿Qué pasará?, ¿seguirán adelante con la campaña o hablarán con doña Marta?