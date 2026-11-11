Capítulo 687 de Sueños de libertad; 11 de noviembre: Begoña le cuenta a Julia que no irá a la boda de Andrés

En el capítulo de hoy de Sueños de libertad hemos visto como las dudas e inseguridades han asaltado a la colonia.

Esto es todo lo que ha pasado en el capítulo

Damián se ha recuperado del inesperado golpe, pero la tensión en la familia no para de crecer. Para él, es más importante la rabia que acumula contra su hijo, que el dolor del golpe... ¿Conseguirán que se calmen las aguas?

El patriarca, a su vez, ha afirmado que está dispuesto a encarar directamente a Félix si con eso consigue sacarle por qué motivo Gabriel le ha pagado tanto dinero. ¡Está dispuesto a duplicárselo!

Begoña le confesado a Julia que no está preparada para ver cómo Andrés se casa con otra mujer, la niña podrá ir pero tendrá que ser acompañada de sus abuelos.

En una conversación llena de elogios, Salva le ha agradecido a don Agustín todo lo que ha hecho por su padre, y como muestra de ese agradecimiento, ¡le ha perdonado su deuda en la cantina!

Mabel le ha propuesto a Josema un plan para que se luzca como arquitecto, pero él lo ha rechazado, teniendo en todo momento una actitud evitativa ¿Qué le ha pasado? ¿Está intentando reprimirse?

Manuela ha admitido a Claudia que le gusta Eduardo y que no sabe cómo actuar: "Me da apuro". Eduardo, por su parte se ha adelantado y le ha propuesto otra cita. ¿Se armará de valor para confesárselo?

Fina está muy nerviosa ante la inminente exposición. Le están asaltando todas las dudas que había dejado atrás, Marta ha tratado de tranquilizarla pidiéndole perdón por no haber visto su talento antes.

Bianca, por su parte, ha intentado que recupere la confianza en sus fotos. ¿Cómo irá la exposición?

No te pierdas nada de Sueños de libertad, de lunes a viernes a las 15:45h. Si no puedes esperar, adelántate a su emisión con atresplayer.