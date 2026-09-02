Capítulo 639
“Sois lo que da sentido a mi vida”: Pablo se despide de su familia antes de entrar en el quirófano
Los hermanos Salazar terminan derrumbándose después de que el asesor financiero saliera de la habitación.
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Pablo está viviendo días de mucha angustia, pero llenos de valentía. El asesor financiero, tras ser diagnosticado con un tumor y a pesar de los altos riesgos que conlleva operarse, ha decidido pasar por quirófano.
Pero antes, el Salazar se ha despedido de su familia, temeroso de no volver a verla: “Os quiero muchísimo, sois lo que da sentido a mi vida”.
Una vez que Pablo se ha marchado de la habitación, camino a la mesa de operaciones, Mabel y Miguel no han podido contener sus miedos y han terminado derrumbándose: “Tengo mucho miedo, no podría vivir sin papá”.
No obstante, Nieves ha prometido a sus hijos que todo irá bien. ¡Esperemos que la enfermera tenga razón y la operación vaya bien!
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