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Capítulo 639

“Sois lo que da sentido a mi vida”: Pablo se despide de su familia antes de entrar en el quirófano

Los hermanos Salazar terminan derrumbándose después de que el asesor financiero saliera de la habitación.

“Sois lo que da sentido a mi vida”: Pablo se despide de su familia antes de entrar en el quirófano

“Sois lo que da sentido a mi vida”: Pablo se despide de su familia antes de entrar en el quirófano

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Pablo está viviendo días de mucha angustia, pero llenos de valentía. El asesor financiero, tras ser diagnosticado con un tumor y a pesar de los altos riesgos que conlleva operarse, ha decidido pasar por quirófano.

Pero antes, el Salazar se ha despedido de su familia, temeroso de no volver a verla: “Os quiero muchísimo, sois lo que da sentido a mi vida”.

Una vez que Pablo se ha marchado de la habitación, camino a la mesa de operaciones, Mabel y Miguel no han podido contener sus miedos y han terminado derrumbándose: “Tengo mucho miedo, no podría vivir sin papá”.

No obstante, Nieves ha prometido a sus hijos que todo irá bien. ¡Esperemos que la enfermera tenga razón y la operación vaya bien!

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Antena 3 » Series » Sueños de libertad

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