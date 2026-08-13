Claudia fantasea con besar a Miguel durante su visita, ¿se atreverá confesárselo?

Después de diagnosticar a Claudia con neumonía, Miguel se ha dispuesto a visitarla para conocer su estado de salud.

A pesar de que la joven mejora favorablemente y la medicación está haciendo su efecto, se ha llevado la regañina del doctor Salazar, que le ha dejado claro que, si hubiera acudido antes al dispensario, la infección no hubiera bajado a los pulmones.

En el momento que Claudia le ha confesado la razón por la que no fue a su consulta, la imaginación de la joven se ha disparado hasta el punto en el que… ¡ha fantaseado con besar a Miguel!

Sin embargo, la encargada ha vuelto a la realidad y, avergonzada por su imaginación, ha decido apresurarse y echar al médico de su habitación. ¡Parece que Claudia no puede olvidarse de Miguel! ¿Se atreverá a confesárselo?

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