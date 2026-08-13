Capítulo 625
Claudia fantasea con besar a Miguel durante su visita, ¿se atreverá confesárselo?
El doctor Salazar se ha presentado en la habitación de la encargada para conocer su evolución, lo que ha desatado la imaginación de la joven.
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Después de diagnosticar a Claudia con neumonía, Miguel se ha dispuesto a visitarla para conocer su estado de salud.
A pesar de que la joven mejora favorablemente y la medicación está haciendo su efecto, se ha llevado la regañina del doctor Salazar, que le ha dejado claro que, si hubiera acudido antes al dispensario, la infección no hubiera bajado a los pulmones.
En el momento que Claudia le ha confesado la razón por la que no fue a su consulta, la imaginación de la joven se ha disparado hasta el punto en el que… ¡ha fantaseado con besar a Miguel!
Sin embargo, la encargada ha vuelto a la realidad y, avergonzada por su imaginación, ha decido apresurarse y echar al médico de su habitación. ¡Parece que Claudia no puede olvidarse de Miguel! ¿Se atreverá a confesárselo?
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