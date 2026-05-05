Pablo le hace una propuesta a Gabriel: producir los perfumes más rentables De la Reina para no perder la identidad de la empresa

Pablo le ha dado muchas vueltas y tiene un plan para evitar que se destruya el legado familiar de Perfumerías De la Reina ya que Gabriel solo quiere producir los perfumes de Brossard.

El padre de Miguel y Mabel propone producir solo los perfumes De la Reina que sean más rentables o los más vendidos y así no perder ese sello de indentidad. Se lo cuenta primero a Damián y a Digna a los cuáles les parece una gran idea. Sin embargo, Gabriel no parece opinar lo mismo.

Pablo se lo cuenta también a él, pero Gabriel le dice que no quiere arriegarse y que necesita medidas contundentes a lo que el directivo financiero le responde que al menos se lo piense porque también está en juego la herencia que le dejará a su hijo Juanito en un futuro. ¿Qué hará Gabriel?, ¿Se lo pensará al menos?