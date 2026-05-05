Capítulo 553
Pablo le hace una propuesta a Gabriel: producir los perfumes más rentables De la Reina para no perder la identidad de la empresa
El empresario tiene un plan para salvar el legado familiar de los De la Reina y los Merino.
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Pablo le ha dado muchas vueltas y tiene un plan para evitar que se destruya el legado familiar de Perfumerías De la Reina ya que Gabriel solo quiere producir los perfumes de Brossard.
El padre de Miguel y Mabel propone producir solo los perfumes De la Reina que sean más rentables o los más vendidos y así no perder ese sello de indentidad. Se lo cuenta primero a Damián y a Digna a los cuáles les parece una gran idea. Sin embargo, Gabriel no parece opinar lo mismo.
Pablo se lo cuenta también a él, pero Gabriel le dice que no quiere arriegarse y que necesita medidas contundentes a lo que el directivo financiero le responde que al menos se lo piense porque también está en juego la herencia que le dejará a su hijo Juanito en un futuro. ¿Qué hará Gabriel?, ¿Se lo pensará al menos?
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