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Capítulo 546 de Sueños de libertad; 23 de abril: Marta, hundida tras descubrir la traición de Pelayo

Marta no puede creerse que Pelayo obligase a Fina a marcharse de su lado.

Capítulo 546 de Sueños de libertad; 23 de abril: Marta, hundida tras descubrir la traición de Pelayo

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En el capítulo de hoy de Sueños de libertad…

Darío ha llegado a Toledo revolucionando por completo la vida de Marta. La hija de Damián primero se ha encontrado con Álvaro en la fábrica y se ha acordado de su nombre, algo que ha puesto muy nervioso al amante de Beatriz. Muy preocupado, se lo ha contado todo a Beatriz y le pide que deberían accelerar sus planes y marcharse de Toledo cuanto antes.

Damián ha vuelto a hablar con Begoña sobre Julia y le ha pedido que le ayude a que la niña le perdone.

Por otro lado, Salva se desahgoado con Mabel y le enseña las cartas devueltas a su padre. Le cuenta que su progenitor sigue vivo, pero que no tiene ninguna relación con él. Además, le aconseja a Mabel que intente reconciliarse con su padre antes de que sea demasiao tarde.

Aprovechando la marcha de Carmen, Paula se cuela en la habitación de Tasio y se lanza a besarlo con ganas de más, pero Tasio la frena.

Y Darío ha llegado a Toledo para el entierro de Pelayo y le ha confesado a Marta una dolora verdad: le ha contado que Fina no se marchó de su lado por voluntad propia y que lo hizo porb un chantaje de Pelayo. Marta, se queda en shock. ¡No puede creerse que el que era su marido le haya traicionado de esta manera!

No te pierdas nada de Sueños de libertad, de lunes a viernes a las 15:45h en Antena 3 o vuelve a disfrutar de todos sus capítulos en atresplayer.

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