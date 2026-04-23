Capítulo 546 de Sueños de libertad; 23 de abril: Marta, hundida tras descubrir la traición de Pelayo

En el capítulo de hoy de Sueños de libertad…

Darío ha llegado a Toledo revolucionando por completo la vida de Marta. La hija de Damián primero se ha encontrado con Álvaro en la fábrica y se ha acordado de su nombre, algo que ha puesto muy nervioso al amante de Beatriz. Muy preocupado, se lo ha contado todo a Beatriz y le pide que deberían accelerar sus planes y marcharse de Toledo cuanto antes.

Damián ha vuelto a hablar con Begoña sobre Julia y le ha pedido que le ayude a que la niña le perdone.

Por otro lado, Salva se desahgoado con Mabel y le enseña las cartas devueltas a su padre. Le cuenta que su progenitor sigue vivo, pero que no tiene ninguna relación con él. Además, le aconseja a Mabel que intente reconciliarse con su padre antes de que sea demasiao tarde.

Aprovechando la marcha de Carmen, Paula se cuela en la habitación de Tasio y se lanza a besarlo con ganas de más, pero Tasio la frena.

Y Darío ha llegado a Toledo para el entierro de Pelayo y le ha confesado a Marta una dolora verdad: le ha contado que Fina no se marchó de su lado por voluntad propia y que lo hizo porb un chantaje de Pelayo. Marta, se queda en shock. ¡No puede creerse que el que era su marido le haya traicionado de esta manera!

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