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Capítuli 546

Álvaro teme que Marta le haya descubierto: “Es cuestión de tiempo que me relacione con la muerte de su marido”

El joven comparte su preocupación con su amante y le ruega que deben marcharse de Toledo.

Álvaro teme que Marta le haya descubierto: “Es cuestión de tiempo que me relacione con la muerte de su marido”

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Álvaro se ha cruzado con Marta en la colonia y ella le ha reconocido y hasta se ha acordado de su nombre.

Muy preocupado, Álvaro le dice a Beatriz que tiene miedo de que Marta ate cabos y que acabe relacionándolo con la muerte de Pelayo.

El joven le Dice a Beatriz que están en peligro y que deberían marcharse de la ciudad cuanto antes: “Tú misma me dijiste que no pararían hasta descubrir al asesino”.

Sin embargo, Beatriz no lo ve nada claro. Cree que no deben abandonar su plan ahora que están cada vez más cerca de conseguir el dinero que necesiten para vivir sin preocupaciones el resto de su vida.

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