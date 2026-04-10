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Capítulo 537 de Sueños de libertad; 10 de abril: Andrés y Valentina confiesan sus sentimientos y vuelven a besarse

Los jóvenes han improvisado una comida en el despacho de Andrés y han abierto su corazón antes de ser descubiertos por Gabriel

Andrés y Valentina declaran su amor

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María Sicilia Fernández
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En el capítulo de hoy de Sueños de libertad

Después de que Paula y Tasio vuelvan a distanciarse, la joven ha buscado consuelo en Eduardo, quien le ha aconsejado pasar página y divertirse. ¿Seguirá los consejos del chófer?

Mientras tanto, Pelayo ha insistido en que Beatriz es la mujer que conoció en la embajada española de México y la joven ha terminado por confesarle que, efectivamente, es ella. Sin embargo, le ha pedido que no le cuente nada a Begoña. ¿Descubrirá Pelayo su identidad real?

En otro orden de cosas, Miguel sigue en shock tras descubrir que la amante de su padre es Marisol y ha tomado una drástica decisión: ¡se mudará al dispensario para no ver más a su padre! Esta noticia no ha sentado nada bien a su madre, que tratará de evitar que se marche de casa.

Además, Andrés y Valentina han compartido una deliciosa comida en el despacho del hijo de Damián. Allí, los jóvenes han confesado sus sentimientos hacia el otro y han vuelto a besarse, ¡hasta que Gabriel ha interrumpido este tierno momento!

Finalmente, Álvaro le ha hecho entrega a Gorito de la primera caja de perfumes que ha robado del camión. El excompañero de Salva debe venderlos en el mercado negro y han acordado repartirse los beneficios al 50%. ¿Lograrán salirse con la suya?

¡No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad! Y si no puedes esperar, adelántate en atresplayer.

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Andrés y Valentina declaran su amor

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