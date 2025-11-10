Antena 3 LogoAntena3
Capítulo 433

Chema se marcha de Perfumerías de la Reina rumbo a París... ¡Y habiendo hecho las paces con Carmen!

Aunque se iba de malas pulgas, Carmen y Claudia han ido a despedirse de Chema y han conseguido hacer las paces con él.

Chema

Chema lo tiene claro. Después de su despido, se va a probar suerte a París. Aunque Carmen le anima a quedarse en Toledo y buscarse un trabajillo, su hermano le replica molesto “¿y compartir casa con tu marido después de lo que me ha hecho?”.

Claudia insiste en que no la tome con Tasio, porque técnicamente solo aplica las órdenes de Brossard. Cuando Chema le pregunta que si solo ha venido para defender al aún director de la fábrica, Claudia confiesa: “¡Que no Chema! Que a mí también me da mucha pena que te vayas de la fábrica”.

Pero él está decidido. Se va a París a ser repartidor en una panadería de un amigo. A Carmen no le queda más que apoyarle, porque aunque esté triste también se alegra: “me da mucha alegría que hayas aprendido a volar solo”.

“Eres mi faro, Carmen, siempre lo serás”. Chema le dedica estas bonitas palabras a su hermana antes de marchar. Y además, intenta besar a Claudia después de que ella le abrace. Y esta enfurruñada se va.

Carmen y Chema se ríen juntos ante la situación. “Te quiero hermana”, ambos se despiden con cariño. ¿Qué le deparara París a Chema?

