Capítulo 387 de Sueños de libertad; 4 de septiembre: Don Pedro propone a Tasio como su sucesor en la fábrica

En el capítulo de hoy Sueños de libertad hemos visto como:

Gabriel y Begoña despiertan más unidos que nunca. Tras una noche de pasión... ¿hacia donde va esto?

La crisis de la empresa sigue creciendo mientras Tasio acepta la invitación de los De la Reina. ¿Cómo irá la cena familiar?

Por su parte, don Pedro ha hablado con Tasio ya que está decidido a que él sea su sucesor como director de Perfumerías de la Reina si él falta en algún momento.

Manuela ha intentado frenar la marcha de Gaspar, pero su petición no ha surtido efecto y se ha llevado unas duras palabras por parte de su ex novio.

En casa Merino, Digna se ha derrumbado con Joaquín y le ha revelado todo lo que les ha hecho don Pedro durante este tiempo. ¿Cómo ha podido tenerles así de engañados? También le ha confesado su enfermedad terminal... ¿Qué van a hacer ahora?

