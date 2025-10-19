Antena 3 LogoAntena3
Capítulo 58

Ferit se derrumba ante su abuelo y ablanda su corazón tras una promesa que une de nuevo a los Korhan

Halis comprende que la familia no puede seguir rota. Al ver a su nieto destrozado y pensar en su hijo, decide tomar las riendas de la situación.

Halis

La paciencia de Halis ha llegado al límite en el hospital. Harto de la pelea entre Ferit y Serter, ha ordenado que ambos se hagan una prueba de paternidad para saber de una vez por todas de quién es el hijo de Pelin.

Pero al quedarse a solas con su nieto, se ha encontrado con un Ferit que ya no puede más. Roto por la situación, Ferit ha explotado contra él, echándole en cara que no haga nada por sacar a Orhan de la cárcel: “¡Tú no puedes darme lecciones de paternidad, abuelo! ¡Ni siquiera puedes cuidar de tu propio hijo!”.

Hundido, le ha confesado que está destrozado y que no sabe qué hacer entre la preocupación por su padre, por Pelin y por el bebé. “Estoy hundido, abuelo. No estoy bien”, ha dicho llorando.

Ver a su nieto así ha hecho que Halis cambie de actitud. Le ha hecho una promesa: si obedece y se hace la prueba de paternidad, él se encargará de todo. “Da una muestra de sangre. Entonces, sacaré a tu padre de allí. Lo prometo”.

Ferit, sin otra opción, ha aceptado el trato. En ese momento, toda la rabia ha desaparecido y, por fin, se han dado un abrazo de reconciliación.

