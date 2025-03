Capítulo 276 de Sueños de libertad; 28 de marzo: Don Pedro le oculta a Digna la verdad sobre la muerte de Jesús

En el capítulo de hoy de Sueños de libertad...

Aconsejado por Luz y tras lo ocurrido con el bebé de la casa cuna, Andrés ha decidido que lo mejor es que María vaya durante un tiempo a una casa de reposo para terminar de recuperarse. Para sorpresa, del De la Reina, la joven ha aceptado.

Por otro lado, Damián se ha enfrentado a don Pedro tras descubrir que, el que fue su amigo, se ha hecho con control de la empresa de su familia, el cuál le ha confesado que entre él y Digna existe más que una amistad.

Damián, entonces roto de dolor, le ha pedido a Digna que se marche de la casa grande. No quiere que trabaje más para que su familia ya que todavía no ha olvidado lo que sentía por ella y no va a poder soportar cómo ella piensa en otro hombre.

Además, Carmen le ha propuesto a don Pedrosu idea de vender los productos de la empresa a domicilio y al empresario le ha parecido muy bien. Sin embargo, a Marta no le ha sentado nada bien y se lo ha tomado como una traición.

Y hemos descubierto que...¡don Pedro le negó auxilio a Jesús! el joven quedó malherido tras el enfrentamiento con Digna, pero aún seguía con vida. Así que don Pedro pudo salvarlo, pero le dejó morir.

