Damián se enfrenta a don Pedro tras su nombramiento como director: “Este despacho se lo habéis arrebatado a mi familia”

Las cosas en la fábrica están cada vez más tensas tras el nombramiento de don Pedro como nuevo director de Perfumerías De la Reina.

Damián se ha quedado de piedra. No puede creerse que Joaquín le haya dado el poder a un hombre como don Pedro que no es de la familia y que no se lo diese a Marta.

El patriarca está muy enfadado y sabe que hasta dentro de un año don Pedro seguirá al mando ya que hasta ese momento no podrá haber una junta de accionistas y poder votar.

Damián, lleno de rabia, se enfrenta con el que fue su gran amigo protagonizando un gran pulso entre titanes. El De la Reina le echa en cara que le haya robado su empresa mientras don Pedro presume de tener la confianza de Digna y el respaldo de los Merino y asegurándole que bajo su mando, la empresa vivirá su mejor momento.

Sin embargo, Damián no le va a poner las cosas fáciles y le asegura que la empresa volverá a manos de los De la Reina.