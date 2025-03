Damián le pide a Digna que deje de trabajar en casa de los De la Reina tras descubrir su relación con don Pedro

Damián está pasando por uno de sus peores momentos. Tras la muerte de su hijo Jesús, don Pedro se ha hecho con el control de la empresa y ha descubierto que entre ese hombre y Digna existe algo más que una buena amistad.

Hundido, Damián le pide a Digna que abandone la casa grande. No quiere que trabaje más como ama de llaves. Le duele mucho saber que está empezando una relación con don Pedro cuando él sigue muy enamorado de ella: “Todavía no he olvidado lo que siento por ti”.

Le asegura que podrá seguir visitando a la pequeña Julia, pero que no quiere tener que verla todos los días sabiendo que ama a otro hombre que, además, es el que le ha robado su empresa. ¡Damián no quiere sufrir más!

Digna se queda muy sorprendida con sus palabras, pero acepta la voluntad de Damián y se marchará de la casa en la que ha trabajado prácticamente toda la vida.