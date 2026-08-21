¿Se parecen Gustavo y Jesús de la Reina? Alain Hernández confiesa cómo se ha preparado su personaje en Las hijas de la criada

Dentro de muy poco conoceremos a Gustavo Valdés, uno de los personajes que revolucionará las tramas en Las hijas de la criada. La ficción, basada en el Premio Planeta 2023 y novela homónima de Sonsoles Ónega, se estrenará en Antena 3 en septiembre.

Alain Hernández es el actor que da vida a este personaje y durante el rodaje, hemos querido preguntarle en qué se ha inspirado o cuáles han sido las claves para meterse en la piel del patriarca de la familia Valdés.

El actor nos ha confesado que: "no había visto nada como lo de Gustavo, pero sí que a lo mejor he podido recuperar cosas de Jesús de la Reina". Alain interpretó uno de los personajes más destacados de Sueños de libertad, la serie que triunfa en las tardes de Antena 3.

Parece que Gustavo y Jesús comparten el hecho de ser un padre de familia respetable, con negocio propio y con alguna que otra debilidad que les pasará factura. ¡Escucha todo lo que nos ha contado Alain sobre su personaje en Las hijas de la criada en el vídeo de arriba!

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